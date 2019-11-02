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Мать Криштиану Роналду считает, что мафия мешает ему выиграть больше «Золотых мячей»

09:22

Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру назвала причину, по которой ее сын пока не выиграл шестой Золотой мяч. Женщина, надеется, что это произойдет в этом году.

— Если бы не было футбольной мафии, у сына было бы больше «Золотых мячей», — цитирует Авейру AS со ссылкой на SIC Noticias. - Если бы он был испанцем или англичанином, так бы они не поступили. Все это из-за того, что он — португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я верю в это.

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