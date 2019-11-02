Мать Криштиану Роналду считает, что мафия мешает ему выиграть больше «Золотых мячей»

Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру назвала причину, по которой ее сын пока не выиграл шестой Золотой мяч. Женщина, надеется, что это произойдет в этом году.

— Если бы не было футбольной мафии, у сына было бы больше «Золотых мячей», — цитирует Авейру AS со ссылкой на SIC Noticias. - Если бы он был испанцем или англичанином, так бы они не поступили. Все это из-за того, что он — португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я верю в это.