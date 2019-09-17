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Мать Дзаньоло пообещала обратиться в полицию из-за поддельных аккаунтов сына

15:52
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло намерен обратиться в полицию из-за поддельных профилей в социальных сетях. Об этом рассказала мать футболиста, от имени которого неизвестными было создано множество поддельных аккаунтов.

— Несколько лет назад кто-то начал таким образом веселиться, — цитирует A Bola Франческу Косту. — Видимо, эти люди завидовали тому, чего добился Николо. Сейчас, учитывая настойчивость недоброжелателей, ситуация становится более сложной. Поэтому мы вынуждены обратиться в полицию.

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