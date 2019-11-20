Массимо Моратти: «Все фанаты «Интера» мечтают увидеть Моуринью у себя»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти рассказал, почему Жозе Моуринью, который возглавил «Тоттенхэм», долго был без работы.

— У Моуринью есть все, чтобы очень хорошо работать в Лондоне, — цитирует Моратти Tuttomercatoweb. — Возможно, он так долго был без работы, потому что решил дождаться того, что мотивировало бы его больше всего. Теперь он в Лондоне и присоединился к финалистам Лиги чемпионов, клубу с большим авторитетом.

Все фанаты «Интера» мечтают увидеть его в Милане, это кажется вполне естественным. Мы надеемся, что рано или поздно увидим его снова у руля «Интера». Конечно, Антонио Конте сейчас делает отличную работу и извлекает из игроков все возможное.

19 ноября руководство «Тоттенхэма» объявило об уволенении Покеттино. Вместо него клуб возглавил Моуринью.