Массимо Каррера: «Если Миранчук и дальше будет так играть за «Торино», то он привлечет хорошие клубы из Европы»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о будущем российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за «Торино», то он привлечет хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате! Сможет ли он выступать за команду, которая выше классом, чем «Торино». Игровые качества Алексея говорят сами за себя», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

В матче 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» (1:0) 27-летний полузащитник провел на поле 87 минут. Всего в текущем сезоне чемпионата Италии он провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.