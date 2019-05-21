Массимо Каррера: "Конте станет первым фанатом "Интера"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от работы Антонио Конте в "Интере". Специалист с большой вероятностью возглавит "нерадзурри" этим летом. Каррера входил в штаб Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. "Юве" также в межсезонье сменит тренера, поскольку Массимо Аллегри объявил об уходе из клуба в конце сезона.

- Это мир профессионалов. Конте станет первым фанатом "Интера", - цитирует Tutti Convocati Карреру. - Это один из лучших тренеров в мире, он оставит отпечаток на игре команды. "Ювентус"? Следующий тренер обязательно будет обладать серьезной харизмой. Он будет понимать, что с "Юве" нужно побеждать каждый год.