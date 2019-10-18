Массимо Каррера: «Игра на выезде может стать оружием «Локомотива» в Лиге чемпионов»
16:43
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью TuttoJuve рассказал, чем может быть опасен «Локомотив» в Лиге чемпионов.
— По какой схеме сыграет «Локомотив»?
— Когда я был тренером «Спартака», они сначала играли в 3 защитника, а затем перешли на 4-2-3-1. Как дела обстоят сейчас, не могу сказать.
— «Локомотив» на выезде обыграл крепкий «Байер». Возможно, они более опасны именно на выезде?
— Когда ты играешь в гостях, ты должен действовать более осторожно. Возможно, игра на выезде для такого «Локомотива» может действительно стать оружием.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству, первому с 2001 года.
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