Массимо Каррера: «Игра на выезде может стать оружием «Локомотива» в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью TuttoJuve рассказал, чем может быть опасен «Локомотив» в Лиге чемпионов.

— По какой схеме сыграет «Локомотив»?

— Когда я был тренером «Спартака», они сначала играли в 3 защитника, а затем перешли на 4-2-3-1. Как дела обстоят сейчас, не могу сказать.

— «Локомотив» на выезде обыграл крепкий «Байер». Возможно, они более опасны именно на выезде?

— Когда ты играешь в гостях, ты должен действовать более осторожно. Возможно, игра на выезде для такого «Локомотива» может действительно стать оружием.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству, первому с 2001 года.