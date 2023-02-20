Массимо Амброзини сравнил игру Крунича и Тонали в «Милане»

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал матч команды против «Монцы» (1:0) в 23-м туре серии А.

«В грязном матче, коим была игра «Милана» с «Монцей», Крунич смог сделать больше перехватов, чем Тонали, потому что он не усложняет простые вещи. Он проводит хорошие матчи», — цитирует Амброзини pianetamilan.it.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А (44 очка). 26 февраля команда примет «Аталанту».