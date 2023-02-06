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Сегодня, 06:20

Массимо Амброзини не удивился, что «Милан» снова проиграл

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини отреагировал на очередное поражение команды в матче 21-го тура серии А с «Интером» (0:1).

«Милан» — заложник своих идей, а сейчас она не может играть в свой футбол, и в другой играть также не может. Это было видно уже по первому тайму», — цитирует Амброзини pianetamilan.it.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Массимо Амброзини
0
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Интер – Милан
 1 : 0
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