Массимо Амброзини: "Гаттузо проделывает потрясающую работу, не понимаю, что еще от него требуется"

Бывший защитник "Милана" Массимо Амброзини восхищен работой Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера "Милана".

- Мне нравится Гаттузо, он проделывает потрясающую работу, - приводит слова Амброзини La Gazzetta dello Sport. - Я не понимаю, что еще от него требуется. Он придал команде ментальной силы и духу. Мы можем оценивать работу тренера в соотношениями с теми ожиданиями, которые на него возлагает клуб, и Гаттузо их уважает. Вместе с результатом он должен развивать тех игроков, которые находятся в его составе. И, мне кажется, Дженнаро справляется с этим. Пример - Бакайоко. Его рост выглядит потрясающе, учитывая то, какие проблемы у него были в начале сезона.

На данный момент красно-черные, под руководством Гаттузо, занимают четвертое место в серии А, набрав 36 очков в 22 матчах.

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