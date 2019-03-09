Массимлиано Аллегри: "Вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов не будет провалом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Удинезе" в матче 27-го тура чемпионата Испании (4:1) порассуждал о шансах команды на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. На следующей неделе туринскому коллективу предстоит сыграть ответную встречу против "Атлетико". В первой игре победу одержали мадридцы – 2:0.

- С тех пор, как я пришел в "Юве", Лига чемпионов всегда была целью, но если люди говорят, что вылет из турнира на следующей неделе будет провалом, то это неправильно, – цитирует Football Italia Аллегри. - Общий уровень в Лиге чемпионов растет, и во вторник мы сделаем все возможное. Если мы пройдем в четвертьфинал, будет здорово, если нет, то мы попробуем еще раз в следующем году.

В каждом сезоне мы выходили в плей-офф, поэтому посмотрим, что произойдет. Я помню, как в моем первом сезоне мы играли против "Мальме", тогда некоторые были белыми, как простыня от страха.

Даже если я продолжу слышать обратное, если" Ювентус" вылетит, это не будет провалом. Я нахожу такие разговоры смешными. Если мы пройдем, хорошо, но если нет, то это просто футбольный матч, и попробуем еще раз. В теории "Юве" уже выиграл два трофея в этом сезоне. Это не провал.