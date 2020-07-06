Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Массимилиано Аллегри: «Я ищу клуб, который имеет амбиции»

6 июля 2020, 12:20
Теги:

Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе.

52-летний специалист покинул туринский клуб в июне 2019 года и находился в отпуске.

— Я отдохнул, перезарядил батарейки и остался с семьей в Ливорно, — приводит слова Аллегри Marca. — Не важно где, я ищу клуб, который имеет амбиции, чтобы конкурировать и побеждать. Чемпионат Испании? Кто ответит «нет» на этот вопрос?

Ранее сообщалось, что Аллегри интересуются «ПСЖ» и «МЮ».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир