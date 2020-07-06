Массимилиано Аллегри: «Я ищу клуб, который имеет амбиции»

Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе.

52-летний специалист покинул туринский клуб в июне 2019 года и находился в отпуске.

— Я отдохнул, перезарядил батарейки и остался с семьей в Ливорно, — приводит слова Аллегри Marca. — Не важно где, я ищу клуб, который имеет амбиции, чтобы конкурировать и побеждать. Чемпионат Испании? Кто ответит «нет» на этот вопрос?

Ранее сообщалось, что Аллегри интересуются «ПСЖ» и «МЮ».