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14 августа 2018, 20:11

Массимилиано Аллегри: "Я часто возвращался по этому мосту домой"

Артем ПЕРМЯКОВ
Корреспондент
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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил соболезнования близким погибших во время обрушения моста в Генуе. Он отметил, что часто проезжал по этому мосту.

- Это мост, который я часто проезжал по дороге домой. Мои мысли со всеми жертвами и их семьями, - приводит Football Italia слова Аллегри. - И с Генуей, которая и на этот раз снова встанет на ноги.

Сегодня утром рухнул один из пролетов сооружения. В это время на мосту было много автомобилей. По последним данным, жертвами трагедии стали 35 человек, более 10 находятся в реанимации. Поисково-спасательная операция продолжается.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 25 21 3 1 63-12 66
2
 Ювентус 26 17 6 3 41-19 57
3
 Милан 26 16 5 5 50-32 53
4
 Болонья 26 13 9 4 39-23 48
5
 Аталанта 25 14 4 7 48-24 46
6
 Рома 25 12 5 8 45-30 41
7
 Лацио 25 12 4 9 31-26 40
8
 Фиорентина 25 11 5 9 37-29 38
9
 Наполи 25 10 7 8 34-29 37
10
 Торино 25 9 9 7 23-22 36
11
 Монца 26 9 9 8 27-30 36
12
 Дженоа 26 8 9 9 28-31 33
13
 Эмполи 26 6 7 13 22-40 25
14
 Лечче 26 5 9 12 24-43 24
15
 Удинезе 26 3 14 9 25-40 23
16
 Фрозиноне 26 6 5 15 34-55 23
17
 Сассуоло 25 5 5 15 31-48 20
18
 Верона 26 4 8 14 23-36 20
19
 Кальяри 26 4 8 14 24-47 20
20
 Салернитана 26 2 7 17 20-53 13
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38 тур
23.02 22:45
Болонья – Верона
 2 : 0
24.02 17:00
Сассуоло – Эмполи
 2 : 3
24.02 20:00
Салернитана – Монца
 0 : 2
24.02 22:45
Дженоа – Удинезе
 2 : 0
25.02 14:30
Ювентус – Фрозиноне
 3 : 2
25.02 17:00
Кальяри – Наполи
 1 : 1
25.02 20:00
Лечче – Интер
 0 : 4
25.02 22:45
Милан – Аталанта
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Рома – Торино
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Лаутаро Мартинес

Интер

 22
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
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Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 24 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 21 1 5
Ламек Банда

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Лечче

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