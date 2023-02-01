Аллегри — о штрафе «Ювентуса»: «Клуб позаботится о том, чтобы защитить себя и попытаться вернуть эти очки»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о санкциях, которые были наложены на туринский клуб.

20 января на туринцев был наложен штраф в размере 15 очков, что переместило «Юве» из верхней четверки в середину турнирной таблицы. Итальянская команда обвинялась в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

«Лишение 15 очков в Серии А? Это не должно служить оправданием, клуб позаботится о том, чтобы защитить себя и попытаться вернуть эти очки. Мы должны в каждом матче выходить на поле и делать то, что нужно, наилучшим образом. Я думаю, это первый случай, когда из турнирной таблицы отняли 15 очков: ложишься спать вторым или третьим, а просыпаешься внизу таблицы», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка за 20 матчей.