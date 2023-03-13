Аллегри — о матче против «Сампдории»: «Ювентус» должен прибавить в управлении игрой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе своей команды над «Сампдорией» (4:2) в матче 26-го тура серии А.

«Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках. Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции. Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков за 26 матчей.