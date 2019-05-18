Массимилиано Аллегри: "В "Ювентусе" решили, что будет лучше, если я не буду главным тренером"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что в клубе посчитали, что он не должен тренировать команду в следующем сезоне. В пятницу, 17 мая, "бьянконери" объявили об отставке 51-летнего итальянца по окончании сезона.

- Мы поговорили с руководством, высказали свои идеи о том, что будет лучше для "Ювентуса", - приводит слова Аллегри Sky Sports. - После этого клуб решил, что будет лучше, если я не буду главным тренером в следующем сезоне.

Напомним, Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" пять раз становились чемпионами Италии.

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