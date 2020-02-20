Массимилиано Аллегри: «В сентябре мне нужно вернуться. Если привыкну отдыхать, больше не смогу работать»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что планирует вернуться к работе осенью. Он также прокомментировал слухи о переговорах с руководством «ПСЖ».

— Меня ничего не связывает с «ПСЖ», было бы неуважением к окружающим, если бы я вел переговоры с Леонардо, — приводит слова специалиста AFP. — Я в Париже, в этом замечательном городе, чтобы презентовать свою книгу, рассказать пару анекдотов и поделиться опытом. Я до сих пор не знаю, что ждет меня в будущем.

В сентябре мне нужно вернуться. Если привыкну отдыхать, больше не смогу работать. Вот почему мне нужно снова учиться. Я изучаю английский язык для общекультурного развития: когда я уезжаю за границу, я не могу общаться.

По завершению прошлого сезона Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус». В настоящий момент итальянец находится в творческом отпуске и изучает английский язык.