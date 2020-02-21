Массимилиано Аллегри: «Роналду выиграл пять «Золотых мячей», но он всегда умудряется ставить новые цели»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что туринскому клубу необходимо для победы в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о том, какую роль в команде играет нападающий Криштиану Роналду.

— Психология Роналду — потрясающий пример. Он выиграл пять «Золотых мячей», у него куча денег, но он всегда умудряется ставить новые цели, — приводит слова специалиста Football Italia. — Чтобы победить, нужно уметь жертвовать и работать. Роналду сам по себе не сильнее «Ювентуса».

Для победы в Лиге чемпионов нужна удача, но важно также заложить фундамент, чтобы добраться до вершины в нужный момент. В этом сезоне не вижу ни одного фаворита, сейчас нет такой команды, какая была у «Реала» три года назад.

Роналду защищал цвета мадридского клуба с 2009 по 2018 год. Вместе с «Реалом» он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В июле 2018 года 35-летний португалец перешел в «Ювентус». В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах серии А. В его активе — 20 голов и 2 результативные передачи.