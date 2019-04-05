Массимилиано Аллегри: "Роналду стало лучше. Хорошие признаки перед матчем с "Аяксом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции, посвященной матчу 31-го тура чемпионата Италии против "Милана", рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду, информирует официальный Твиттер команды.

Напомним, что Роналду получил травму бедра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года Португалии с Сербией (1:1).

– Когда Скудетто выиграно, то "Ювентус" должен праздновать. Выиграть восемь титулов подряд непросто, "Наполи" делает то, что необходимо для победы в серии а, но мы делаем что-то необычное.

Роналду становится лучше. Есть хорошие признаки перед матчем с "Аяксом". Манджукич и Дибала готовы, а Хедире еще предстоит провериться. Будем рассчитывать на Косту в матче с голландцами, – цитирует Аллегри пресс-служба "Ювентуса".

"Ювентус" сыграет против "Аякса" первый матч в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов 10 апреля.

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