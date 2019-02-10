22:50 | Футбол — Италия

Массимилиано Аллегри: "Роналду и Дибала могут играть вместе"

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Главный тренер "Ювентуса"  Массимилиано Аллегри после победы над "Сассуоло" в матче 23-го тура чемпионата Испании (3:0) заявил, что может использовать вместе нападающих Криштиану Роналду и Пауло Дибалу.

- Я благодарю команду за то, что она не пропустила, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Мы находимся в хорошей форме. Роналду и Дибала, конечно, могут играть вместе. Но мы должны стараться сохранять баланс в команде. Каждому игроку нужен правильный партнер. Например, Манджукич очень помогает Роналду и Дибале. А Пьяничу нужен Матюиди

"Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 63 очка после 23 туров.

Сассуоло - Ювентус

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