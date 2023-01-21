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Сегодня, 15:40

Аллегри — о санкциях «Ювентуса»: «Мы никогда не играем легкомысленно. Нужно сделать все, что в наших силах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал санкции, которые были наложены на туринский клуб.

20 января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 очков.

«Завтра будет важный матч, особенный после того, что вчера произошло. Нам нужно еще больше сплотиться, продолжать работать. Мы, персонал и игроки, просто должны думать об игре. Ничего не поменяется в связи со штрафом, нам по-прежнему нужно набирать очки. Также продолжаем выступать в Лиге Европы и Кубке Италии. Нужно сделать все, что в наших силах. В «Ювентусе» никогда не играют легкомысленно. До вчерашнего решения у нас было 37 очков, были все шансы побороться за место в Лиге чемпионов, а может быть, и за чемпионство. Нужно выполнить свой долг, чтобы через два месяца, когда окончательный приговор будет вынесен, не сожалеть о том, что не сделали того, что должны были сделать. Я тренер «Ювентуса», буду оставаться им, если меня не уволят. В трудные времена нужно взять на себя ответственность, чтобы преуспеть», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

После вычета 15 очков «Ювентус» будет занимать 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка за 18 матчей.

Следующая встреча туринцев в чемпионате Италии состоится завтра, 22 января. «Юве» сыграет против «Аталанты» в матче 19-го тура серии А, начало — 22.45 мск.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
1-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
12
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
16
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
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23.01 20:30
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Интер

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Наполи

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Наполи

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
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 16 1 1
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