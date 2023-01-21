Аллегри — о санкциях «Ювентуса»: «Мы никогда не играем легкомысленно. Нужно сделать все, что в наших силах»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал санкции, которые были наложены на туринский клуб.

20 января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 очков.

«Завтра будет важный матч, особенный после того, что вчера произошло. Нам нужно еще больше сплотиться, продолжать работать. Мы, персонал и игроки, просто должны думать об игре. Ничего не поменяется в связи со штрафом, нам по-прежнему нужно набирать очки. Также продолжаем выступать в Лиге Европы и Кубке Италии. Нужно сделать все, что в наших силах. В «Ювентусе» никогда не играют легкомысленно. До вчерашнего решения у нас было 37 очков, были все шансы побороться за место в Лиге чемпионов, а может быть, и за чемпионство. Нужно выполнить свой долг, чтобы через два месяца, когда окончательный приговор будет вынесен, не сожалеть о том, что не сделали того, что должны были сделать. Я тренер «Ювентуса», буду оставаться им, если меня не уволят. В трудные времена нужно взять на себя ответственность, чтобы преуспеть», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.

После вычета 15 очков «Ювентус» будет занимать 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка за 18 матчей.

Следующая встреча туринцев в чемпионате Италии состоится завтра, 22 января. «Юве» сыграет против «Аталанты» в матче 19-го тура серии А, начало — 22.45 мск.