Массимилиано Аллегри: "Проблема "Юве" в том, что долгое время у нас был один нападающий, а теперь их два"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Фрозиноне" в матче 24-го тура чемпионата Италии (3:0) отметил, что команда прогрессирует. Также он похвалил Пауло Дибалу.

- Команда растет с точки зрения фитнеса, - цитирует Sky Sport Italia Аллегри. - Помимо осечки в игре с "Пармой", мы хорошо выступаем в серии А в этом году, избавились от проблем, вызванных зимним перерывом, и подходим к Лиге чемпионов в хорошей форме.

Когда игроки возвращаются после травм, думаю стоит им доверять место в составе с самого начала и давать играть. Рад за Пауло Дибалу, так как нападающие живут ради голов. "Ювентусу" нужен игрок, который работает между строк, и Дибала очень хорош в этом. Единственная проблема заключается в том, что в течение нескольких лет у нас был один нападающий, а теперь их два.