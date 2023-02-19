Аллегри похвалил Ди Марию после победы «Ювентуса» над «Специей»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил полузащитника команды Анхеля Ди Марию после победы над «Специей» (2:0) в матче серии А. Аргентинец стал автором второго гола.

«Анхель придает команде больше спокойствия, он потрясающе владеет мячом. Иногда мы сильно спешим, но нам нужно сохранять голову холодной, потому что игроки располагают определенными качествами», — приводит слова Аллегри DAZN.

«Ювентус» выиграл третий матч подряд в чемпионате Италии и набрал 32 очка, поднявшись на седьмое место в турнирной таблице.