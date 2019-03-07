Массимилиано Аллегри: "Обсудим продление контракта по окончании сезона"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции в преддверии матча 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" заявил, что обсудит продление контракта с клубом по окончании сезона.

- Вчера за ужином я встретился с президентом клуба. Мы два взрослых человека, которые построили что-то важное за последние 5 лет. Мы решили, что обсудим продление контракта по окончании сезона, - цитирует Аллегри официальный Твиттер "Ювентуса".

51-летний Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" четыре раза становились чемпионами Италии и дважды играли в финале Лиги чемпионов.