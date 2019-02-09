Массимилиано Аллегри – о конфликте с Дибалой: "Он извинился и дело закрыто"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал конфликт с нападающим Пауло Дибалой в преддверии матча 23-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло"​, сообщает Football Italia. Встреча пройдет 10 февраля на "Мапей Стэйдиум".

По информации СМИ, 25-летний аргентинец досрочно ушел в раздевалку после замены во время матча 22-го тура против "Пармы" (3:3). Тогда 51-летний итальянский специалист расскритиковал действия форварда.

– Дибала извинился, что и следовало ожидать от такого умного парня, как он. Этот футболист выступает под номером "10", что большая ответственность. Пауло понял ситуацию, поэтому дело закрыто. Завтра в матче с "Сассуоло" может сыграть Дибала или Бернардески. Будем выбирать между этими двумя футболистами, – цитирует Аллегри Football Italia.

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