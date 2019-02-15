Массимилиано Аллегри – о будущем в "Ювентусе": "Ни в чем нельзя быть уверенным"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри​ прокомментировал свое будущее в "бьянконери", сообщает Goal.com. Текущий контракт 51-летнего специалиста с клубом истекает в июне 2020 года.

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу серии А с 63 очками после 23 туров.

– Ни в чем нельзя быть уверенным. На протяжении пяти лет у меня в "Ювентусе" все нормально, и я счастлив. У меня есть контракт, я всем доволен.

Я сосредоточен на настоящем, на задачах, которые нужно решить в этом сезоне. Мы победили в Суперкубке Италии, теперь нужно выиграть скудетто и Лигу чемпионов, – цитирует Аллегри Goal.com.

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