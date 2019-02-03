Массимилиано Аллегри: "Нам повезло, что мы выиграли у "Лацио", но нас наказала "Парма"

Главный тренер "Ювентус" Массимилиано Аллегри после ничьей в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (3:3) отметил, что его команда допустила несколько ошибок в этой игре. Он также добавил, что туринцам нужно быть более сосредоточенными.

- Нам повезло, что мы выиграли у "Лацио", но нас наказала "Парма", - приводит Football Italia слова Аллегри. - Нам нужно много работать над уровнем концентрации. Мы допустили несколько ошибок. Были определенные движения, которые оказались поверхностными и в них не хватало необходимой концентрации. Нам нужно быть более сосредоточенными, мы не можем принимать все как должное. У нас все еще есть солидное преимущество, и эта неудача в конечном счете пойдет нам на пользу.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Парма" занимает 12-е место.

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