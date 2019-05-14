Массимилиано Аллегри: "Лучшей игрой "Ювентуса" в этом сезоне было поражение от "МЮ"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал лучшую игру своей команды в сезоне. По его мнению, игра группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2) была лучшим выступлением туринцев.

– "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале против "Аякса", но у него были некоторые моменты в турнире в этом сезоне, – приводит Football Italia слова Аллегри. – "Валенсия", "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" – в Лиге Чемпионов были три отличные игры. С "Валенсией" мы остались вдесятером, и именно тогда проявилась настоящая ДНК "Юве", концентрация, агрессия. Мы хотели доказать, что даже после того, как Криштиану Роналду был удален, мы все еще можем выиграть.

Против "Манчестер Юнайтед" было, наверное, наше лучшее выступление, но никто не помнит эту игру, потому что мы проиграли. Мы пропустили голы в конце, и это просто показывает вам, что в футболе вы не выигрываете, если играете только 85 минут. Это было лучше, чем наше выступление против "Атлетико", потому что против испанской команды мы не играли хорошо, но мы использовали все наши шансы. В том матче нам нечего было терять, а выиграть можно было все.

Это были разные игры, две из которых мы выиграли, а другую, которая была нашим лучшим выступлением в сезоне, мы проиграли.

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