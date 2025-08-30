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30 августа 2025, 13:10

Аллегри — о переходе Нкунку: «Я не знаю, как я могу использовать его, но он обладает большим мастерством»

Павел Лопатко

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход из «Челси» французского полузащитника Кристофа Нкунку.

«Я не знаю, как я могу использовать Нкунку, но он, безусловно, обладает большим мастерством. У нас есть качественные игроки в атаке, важно найти баланс в команде», — сказал Аллегри на пресс-конференции после победы над «Лечче» (2:0) в матче серии А.

Кристофер Нкунку.«Милан» объявил о переходе Нкунку из «Челси»

Нкунку подписал контракт с «Миланом» до 30 июня 2030 года. В сезоне-2024/25 27-летний футболист в 48 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

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Кристофер Нкунку
ФК Милан
Массимилиано Аллегри
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2
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
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23.08 00:00 Торино – Милан - : -
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