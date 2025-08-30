Аллегри — о переходе Нкунку: «Я не знаю, как я могу использовать его, но он обладает большим мастерством»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход из «Челси» французского полузащитника Кристофа Нкунку.

«Я не знаю, как я могу использовать Нкунку, но он, безусловно, обладает большим мастерством. У нас есть качественные игроки в атаке, важно найти баланс в команде», — сказал Аллегри на пресс-конференции после победы над «Лечче» (2:0) в матче серии А.

Нкунку подписал контракт с «Миланом» до 30 июня 2030 года. В сезоне-2024/25 27-летний футболист в 48 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.