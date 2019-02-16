Массимилиано Аллегри: "Игра против "Атлетико" будет совсем другой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Фрозиноне" в матче 24-го тура чемпионата Италии (3:0) отметил, что игра против "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов будет совсем другой.

– Игра против "Атлетико" будет совсем другой, надо быть осторожнее и найти подходящий момент, чтобы забить, – цитирует Sky Sport Italia Аллегри. – Крайне важно, чтобы мы забили, в противном случае получить квалификацию будет довольно сложно. Дуглас Коста присоединится к команде на следующей неделе после травмы. Это будет очень физически сложная игра.