Массимилиано Аллегри: «Бонуччи может сыграть с «Интером», но не полный матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии против «Интера».

«Я говорил с Федерико Кьезой, — цитирует специалиста официальный Twitter клуба. — Мне очень жаль, но он еще молод, и у него есть время восстановиться и провести отличную карьеру. Чтобы компенсировать его отсутствие, нам всем нужно сделать немного больше.

Завтрашний матч может продлиться более 90 минут, поэтому нам нужно очень аккуратно расходовать нашу энергию и использовать замены. Завтра мы будем играть на великолепном стадионе против сильнейшей команды в лиге, которая переживает очень хороший период и уверена в себе. Но что бы не случилось завтра, это не должно повлиять на наш путь.

Алекс Сандру снова доступен. Бонуччи, как я уже говорил, тоже доступен, но он не готов сыграть весь матч. Де Винтер также будет с нами. Нам нужно улучшить качество нашей игры в пас и быть более спокойными. Иногда мы слишком спешим, в этом аспекте нам нужно прогрессировать».

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 12 января. Начало в 23.00 по московскому времени.