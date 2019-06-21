Массара назначен на пост спортивного директора "Милана"

"Милан" официально объявил о назначении Фредерика Массары на пост спортивного директора клуба.
Функционер вступит в должность с 1 июля 2019 года.
50-летний Массара занимал аналогичный пост в "Роме" с марта 2019 года. Спустя 3 месяца после назначения контракт был расторгнут по согласию сторон.
Comunicato Ufficiale: Frederic Massara ➡ https://t.co/EpqkjRqoaG— AC Milan (@acmilan) 21 июня 2019 г.
Official Statement: Frederic Massara ➡ https://t.co/CJBleEcjBo pic.twitter.com/8gtqlnXrYD
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