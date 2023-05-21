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Агент Влаховича: «Душаном интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press

Масимо Брамбати, который является агентом нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, рассказал о клубах, проявляющих интерес к его клиенту.

«Интересуются три команды. Считаю, что «Ювентус» будет серьезно рассматривать эти предложения. Это клубы солидного уровня — «Челси», «Бавария» и «Атлетико», — приводит слова Брамбати Tuttomercatoweb.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 41 матч за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Челси
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
6
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
7
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
11
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 1 : 2
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 1 : 5
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 3 : 1
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 5 : 1
21.05 13:30
Лечче – Специя
 - : -
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 - : -
21.05 19:00
Наполи – Интер
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Удинезе – Лацио
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Эмполи – Ювентус
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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