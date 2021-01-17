Мартинес считает, что Лукаку сыграет важную роль в матче «Интера» с «Ювентусом»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес перед матчем 18-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:0, перерыв) высказался о форварде команды Ромелу Лукаку.

«С момента нашей прошлой встречи «Интер» стал сильнее. Мы упорно трудились, чтобы стать лучше и должны доказать это.



Роналду сыграет важную роль в этом матче, но у нас есть свой киллер (Ромелу Лукаку). Мы должны сконцентрироваться на обороне, не оставляя свободных зон. Тогда мы сможем навредить им», — сказал Мартинес в интервью клубному телевидению.

В этом сезоне Лукаку участвовал в 16 матчах серии A, отметившись 12 голами и 3 ассистами.