Мартинес — об Индзаги: «Он четко работает и тщательно готовится к матчам»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о главном тренере команды Симоне Индзаги.

«Всегда важно понимать, как мы хотим играть, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Важно понимать идеи тренера. Не факт, что все хорошо сработает, если ты многое поменял. Поэтому нужна ясная мысль. Когда анализируешь матчи и соперника, все становится проще. Мы комфортно себя ощущаем с этим тренером, потому что он четко работает и тщательно готовится к матчам».

Индзаги стал главным тренером «Интера» в 2021 году. Срок нынешнего контракта 47-летнего итальянского специалиста истекает по окончании сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 «Интер» занял 3-е место в чемпионате Италии, набрав 72 очка в 38 матчах.