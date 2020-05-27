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Мартинес отказался от нового контракта с «Интером»

22:02
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отказался от нового контракта на улучшенных условиях, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы. Миланцы готовы были платить 12 миллионов евро в год. Каждый год сумма увеличивалась бы на 15%.

Ранее сообщалось, что аргентинец заинтересован в переходе в «Барселону». Сумма отступных — 111 миллионов евро. Возможен обмен.

В текущем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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