Мартин Касерес: "Ювентус" - мой дом"

Защитник Мартин Касерес, во вторник присоединившийся к "Ювентусу" на правах аренды, заявил, что этот клуб является для него домом. 31-летний уругваец в третий раз в карьере стал игроком "бьянконери".

- Я очень рад сюда вернуться. "Ювентус" - мой дом, - приводит слова Касереса Football Italia. - Когда я получил это предложение, то вспомнил все годы, проведенные здесь. Эта игровая футболка является близкой моему сердцу. Роналду? Его карьера говорит обо всем. Он продолжает демонстрировать, что является чемпионом. Я же буду каждый день доказывать, что достоин носить футболку "Ювентуса".

Напомним, Касерес выступал за "Ювентус" с 2009 по 2010 год, а также с 2012 по 2016 год. В составе "бьянконери" он 5 раз становился чемпионом Италии.

В текущем сезоне Касерес провел 8 матчей за "Лацио".

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