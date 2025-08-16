Маротта стал владельцем двух процентов акций «Интера»

Руководитель «Интера» Джузеппе Маротта официально стал владельцем двух процентов акций клуба, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

68-летний менеджер также сохранил за собой пост президента клуба и спортивного директора.

Маротта работает в «Интере» с 2018 года. Он присоединился к клубу в качестве спортивного директора вскоре после ухода из «Ювентуса».

Основным владельцем футбольного клуба остается американская группа Oaktree Capital Management.