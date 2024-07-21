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Маротта: «Мы сделали «Интер» конкурентоспособным для достижения поставленных целей»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Интера» Джузеппе Маротта поделился ожиданиями от нового сезона команды.

«Мы сохранили почти весь состав и подписали таких важных игроков, как Тареми и Зелиньски. Мы сделали команду конкурентоспособной для достижения поставленных целей. У нас прекрасный тренер, менеджеры и персонал топ-уровня, отличные болельщики. Вот с такими вводными данными мы вступаем в новый сезон», — приводит слова Маротты журналист Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. В первом туре сезона-2024/25 миланцы 18 августа встретятся с «Дженоа».

ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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