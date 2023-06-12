Матерацци: «Старый «Интер» до сих пор является семьей»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци сравнил нынешнюю команду с составом 2010 года.

«Наш старый «Интер» до сих пор является семьей сегодня. Это было отличием, которое позволяло нам все выигрывать. Я вижу то же в этой команде Симоне Индзаги. Ачерби, Барелла, Чалханоглу и Лаутаро — те, кто может делать разницу», — приводит слова Матераци TMW.

«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер» со счетом 1:0. Команда также сделала требл: АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.