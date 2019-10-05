Марко Джампаоло: «Я никогда не подам в отставку!»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло ответил на вопрос, готов ли он подать в отставку.

— Мы работаем над тем, чтобы прогрессировать, — приводит Daily Mail слова итальянца. — Сегодня в 8 утра мы уже вовсю работали. Я много работаю, но делаю это плохо? Мы найдем решение. Я никогда не подам в отставку! Уход будет означать то, что я сдался, но мы никогда не сдадимся.

Джампаоло может быть отправлен в отставку после неудовлетворительного старта — в 6 матчах чемпионата Италии у «Милана» 4 поражения, 6 очков и 13-е место в таблице.