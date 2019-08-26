Марко Джампаоло: «Результат меня не устраивает, «Милан» сыграл не так, как хотел».

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Удинезе» (0:1) в первом туре чемпионата Италии.

— Результат меня не устраивает, — цитирует Sky Sport Italia Джампаоло — Более того, мы сыграли не так, как хотели. Обычно вы можете понять, что команда делает хорошо или не очень. Я не ограничиваюсь результатом и попытаюсь глубже проанализировать ход матча.

Мое видение «Милана» очень отличается. Это не только Сусо и Кастильехо, но и Пентек. У него есть движения центрального нападающего. Сусо — выдающийся игрок, нам нужно заставить их играть свои естественные роли.

Это не их вина, они очень старались, но я не должен пытаться изменить их природу. Это не моя работа. Должен максимально использовать этих игроков и их качества.

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