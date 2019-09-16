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Марко Джампаоло: «Идеальной команды в середине сентября не бывает»

05:22
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Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в 3-м туре чемпионата Италии.

— Команда сыграла грамотно, получив численное преимущество, — цитирует официальный сайт «Милана» Джампаоло. — Мы были полностью сконцентрированы и не брали на себя лишних рисков. Идеальной команды в середине сентября не бывает. Мы должны научиться доминировать в матчах и диктовать темп. Есть много аспектов, которые нам нужно улучшить, это займет время.

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