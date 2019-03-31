Марко Джампаоло: "Это почетная победа для "Сампдории"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампало - о матче с "Миланом" (1:0) в 29-м туре чемпионата Италии.

- Это почетная победа, она важна для того, чтобы подняться в турнирной таблице, - цитирует специалиста Football Italia. - "Милан" - сильная команда, мне они очень нравятся. У них молодые, качественные игроки. Они не проигрывали в восьми последних матчах в серии А. Мне очень понравилось, что мы сохранили интенсивность до конца матча. Мы показали хороший футбол, что невозможно сделать без качественных игроков.

Единственный мяч на первой минуте после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы забил Грегуар Дефрель.

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