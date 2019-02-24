Марко Барони: "Фрозиноне" заслужил как минимум очко в матче с Ромой"

Главный тренер "Фрозиноне" Марко Барони - об игре с "Ромой" (2:3) в 25-м туре чемпионата Италии.

- Мы очень разочарованы результатом. Мы пытались играть агрессивнее, а не только защищаться. Команда сыграла хорошо и создала "Роме" много проблем, - цитирует специалиста Football Italia. - Был момент, когда мы могли победить, и мы верили в это. Но это только усиливает нашу горечь, потому что нам нужно было быть более сосредоточенными. Жаль, потому что мы заслужили как минимум очко.

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