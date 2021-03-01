Бывший вратарь сборной Италии Марко Амелия стал главным тренером «Ливорно», информирует пресс-служба. В нынешнем сезоне команда выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.

38-летний Амелия в качестве футболиста выступал несколько лет в составе «Ливорно». Вместе со сборной Италии он выиграл чемпионат мира-2006.

В феврале 2007 года Амелия объявил, что подписал контракт с московским «Спартаком». Однако трансфер, в итоге, так и не состоялся.