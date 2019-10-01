Маркизио объявит о своем будущем 3 октября

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио 3 октября объявит о своих дальнейших планах, сообщает Sky Sports Italia. По информации СМИ, 33-летний итальянец сделает это в пресс-зале «Ювентус Стэдиум».

СМИ предполагают, что Маркизио может объявить о возвращении в «Ювентус», завершении карьеры или переходе в «Монако» или «Рейнджерс», от которых у него есть предложения.

Последним местом работы хавбека стал «Зенит», в котором он провел сезон 2018/19. В петербуржском клубе Маркизио провел в чемпионате России 9 матчей, в которых забил 2 гола.