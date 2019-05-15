Маркизио назвал тренера, которого хотел бы видеть в "Ювентусе"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы видеть рулевого "Ливерпуля" Юргена Клоппа во главе "Ювентуса". Итальянец также добавил, что будет не против того, чтобы нынешний главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри остался в клубе.

- Кого я хотел бы видеть в "Ювентусе" в случае ухода Аллегри? Юргена Клоппа, - приводит слова Маркизио Tuttosport. - Мне нравится, как играют его команды, как они сражаются до самой сметри. Он преуспел бы в итальянском футболе. Если Аллегри останется, ничего плохого не произойдет. Он - тренер, который всегда побеждает.

Напомним, Маркизио выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 год. В сентябре 2018-го он перешел в "Зенит", в которым стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

Все о чемпионате Италии - здесь