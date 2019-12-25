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Маркизио — Манджукичу: «Было очень приятно играть с тобой»

25 декабря 2019, 22:59
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Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио отреагировал на прощальное письмо форварда Марио Манджукича, который ранее покинул туринцев и перешел в катарский «Аль-Духаиль».

«Было очень приятно играть с тобой, но, прежде всего, узнать тебя как человека. Обнимаю», — написал Маркизио в комментариях под постом Манджукича в Instagram.

Маркизио и Манджукич вместе выступали за «бьянконери» с 2015 по 2018 год.

Манджукич — об уходе из «Ювентуса»: «Последние четыре месяца не повлияли на мою любовь к этому клубу»

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