Марио Манджукич: "Не было и дня, чтобы я не думал о чемпионате мира-2018"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич признался, что по-прежнему думает о чемпионате мира-2018. Его сборная Хорватии в финале проиграла Франции, после чего форварда завершил международную карьеру.

– Не было и дня, чтобы я не думал о чемпионате мира в прошлом году, – цитирует Index Манджукича. – Если бы мы не вышли в финал, я бы еще играл за сборную Хорватии. Мой уход не был опрометчивым решением, я пришел к точке, когда могу попрощаться с этой замечательной командой, не оглядываясь назад с сожалением.