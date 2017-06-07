15:03 7 июня | ФУТБОЛ — Италия

Марио Манджукич: "Льва не волнует мнение овец"

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Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич заявил, что его не волнует мнение других людей. 31-летний хорват, который был признан автором лучшего гола сезона в Лиге чемпионов, часто подвергается критике со стороны журналистов и болельщиков.

"Льва не волнует мнение овец", - написал в своем Твиттере Манджукич, опубликовав фото, на котором изображено количество выигранных им трофеев.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Живой пёс лучше мёртвый лев.

15:38 7 июня

shpasic

ха, ему ещё выигрывать и выигрывать, чтобы Глушакова с Дзюбой догнать!

15:12 7 июня